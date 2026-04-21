El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta de prioridad naranja por el descenso brusco de temperaturas debido al ingreso de un frente frío al territorio nacional.

Según el reporte oficial, las temperaturas podrían bajar entre 6°C y 12°C por debajo de los valores habituales en las regiones afectadas, lo que representa un riesgo para actividades cotidianas y sectores productivos.

Regiones afectadas

El evento climático impactará de forma puntual en:

Chuquisaca : provincia Luis Calvo

Tarija : provincia Gran Chaco

Santa Cruz: provincia Cordillera

Estas zonas experimentarán los cambios más marcados durante el periodo de vigencia de la alerta.

¿Cuándo inicia y cuánto durará?

Inicio : martes 21 de abril de 2026

Fin: jueves 23 de abril de 2026

Durante estos días se espera el ingreso y desplazamiento del frente frío, con efectos más intensos en horas de la madrugada y noche.

Nivel de alerta: ¿qué significa naranja?

El nivel naranja indica la presencia de fenómenos no habituales con un grado de peligro importante, que pueden afectar:

La salud, especialmente en niños y adultos mayores

Actividades agrícolas y ganaderas

Condiciones de tránsito y exposición al aire libre

Recomendaciones ante el descenso de temperaturas

Ante este escenario, se recomienda:

Abrigarse adecuadamente, sobre todo en horas de frío intenso

Proteger cultivos y animales de cambios bruscos

Evitar cambios térmicos repentinos

Estar atentos a los reportes oficiales del Senamhi

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