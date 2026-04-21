Las temperaturas caerán de forma brusca entre el 21 y 23 de abril, con mayor impacto en provincias del sur y oriente del país, según el reporte oficial.
21/04/2026 6:18
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta de prioridad naranja por el descenso brusco de temperaturas debido al ingreso de un frente frío al territorio nacional.
Según el reporte oficial, las temperaturas podrían bajar entre 6°C y 12°C por debajo de los valores habituales en las regiones afectadas, lo que representa un riesgo para actividades cotidianas y sectores productivos.
Regiones afectadas
El evento climático impactará de forma puntual en:
Chuquisaca: provincia Luis Calvo
Tarija: provincia Gran Chaco
Santa Cruz: provincia Cordillera
Estas zonas experimentarán los cambios más marcados durante el periodo de vigencia de la alerta.
¿Cuándo inicia y cuánto durará?
Inicio: martes 21 de abril de 2026
Fin: jueves 23 de abril de 2026
Durante estos días se espera el ingreso y desplazamiento del frente frío, con efectos más intensos en horas de la madrugada y noche.
Nivel de alerta: ¿qué significa naranja?
El nivel naranja indica la presencia de fenómenos no habituales con un grado de peligro importante, que pueden afectar:
La salud, especialmente en niños y adultos mayores
Actividades agrícolas y ganaderas
Condiciones de tránsito y exposición al aire libre
Recomendaciones ante el descenso de temperaturas
Ante este escenario, se recomienda:
Abrigarse adecuadamente, sobre todo en horas de frío intenso
Proteger cultivos y animales de cambios bruscos
Evitar cambios térmicos repentinos
Estar atentos a los reportes oficiales del Senamhi
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