Senamhi pronostica posible ingreso de dos frentes fríos a Cochabamba este fin de semana

El Senamhi recordó que estos pronósticos son variables y sujetos a monitoreo constante.

Ligia Portillo

18/08/2025 14:21

Senamhi advierte posible ingreso de dos frentes fríos a Cochabamba este fin de semana. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que este fin de semana podrían ingresar hasta dos frentes fríos al departamento de Cochabamba, lo que marcaría los últimos resabios del invierno antes de consolidarse la etapa de transición hacia temperaturas más cálidas.

Esperamos todavía hasta fin de mes el ingreso de dos frentes fríos probables. Lo que harían es provocar un leve descenso de temperaturas, alrededor de los 4 grados en la media, siendo los últimos atisbos del invierno”, explicó el meteorólogo del Senamhi, Erick Sosa.

El fenómeno afectaría principalmente al trópico de Cochabamba, aunque también se prevé variación en los valles y la zona andina del departamento.

Según el pronóstico, en los valles se esperan temperaturas mínimas entre 6 y 8 grados, y máximas de 27 a 30 grados, con cielos nubosos. En tanto, en el trópico las mínimas oscilarán entre 17 y 19 grados, mientras que las máximas podrían llegar hasta 34 o 35 grados Celsius.

El Senamhi recordó que estos pronósticos son variables y sujetos a monitoreo constante, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales, especialmente quienes viajen al trópico durante el fin de semana.

 

