La Justicia dictó prisión preventiva por seis meses para Edwin Vladimir Condori Herrera, exgerente ejecutivo de la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro). La medida fue asumida durante la audiencia de medidas cautelares en la ciudad de La Paz, tras la imputación formal presentada por la Fiscalía por los delitos de conducta antieconómica, concusión, incumplimiento de deberes y malversación.

Según el informe fiscal, los recursos de la empresa estatal, que ascienden a Bs 123 millones, no cuentan con el descargo correspondiente. Los desembolsos, presuntamente realizados entre septiembre y octubre de 2024, habrían sido ejecutados por órdenes verbales y memorándums emitidos por Condori, según la denuncia presentada por la propia Epcoro el 7 de noviembre de 2025.

La Fiscalía de La Paz, explicó que los montos solicitados por el exgerente superan los 123 millones de bolivianos, lo que motivó la investigación y la posterior detención preventiva. Condori fue aprehendido el 7 de enero en Oruro y trasladado a La Paz para la audiencia cautelar.

El exfuncionario permanecerá bajo custodia en la cárcel de San Pedro mientras continúan las investigaciones.

