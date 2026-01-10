TEMAS DE HOY:
Mauricio Aramayo Caso Botrading Ministro de Obras Públicas

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Falleció carbonizado un hombre tras voraz incendio en un almacén de Los Tusequis

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima, tras salir inicialmente de la vivienda, habría vuelto a ingresar en un intento desesperado por rescatar algunas de sus pertenencias, quedando atrapado por las llamas.

Charles Muñoz Flores

10/01/2026 7:34

Un muerto tras voraz incendio en un almacén del barrio Los Tusequis. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un incendio de gran magnitud registrado la noche del viernes en un almacén de mercadería china, ubicado en el barrio Los Tusequis, al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dejó como saldo una persona fallecida y cuantiosos daños materiales.

Bomberos que trabajaban en la sofocación del fuego confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre completamente calcinado en uno de los ambientes del inmueble. De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima, tras salir inicialmente de la vivienda, habría vuelto a ingresar en un intento desesperado por rescatar algunas de sus pertenencias, quedando atrapado por las llamas.

“Acaban de sacar a una persona de sexo masculino, ha fallecido carbonizado. Él estaba afuera, sin embargo volvió a ingresar en la desesperación de buscar sus cosas y no logró salir”, declaró uno de los bomberos que participó en la emergencia.

El siniestro ocurrió en una vivienda situada entre la avenida 2 de Agosto y Alemana, donde según reportes funcionaba un almacén. Las intensas llamas y una densa humareda generaron alarma entre los vecinos, ya que el fuego amenazó con propagarse a las casas colindantes. Al menos cinco unidades del Cuerpo de Bomberos fueron desplegadas para controlar el incendio y evitar que la tragedia fuera mayor.

Imágenes enviadas a Red Uno muestran la magnitud del fuego que consumió gran parte del inmueble. Las viviendas vecinas sufrieron daños en sus infraestructuras debido al calor y al humo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:55

La otra señorita oh

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:55

La otra señorita oh

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD