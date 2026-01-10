Un incendio de gran magnitud registrado la noche del viernes en un almacén de mercadería china, ubicado en el barrio Los Tusequis, al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dejó como saldo una persona fallecida y cuantiosos daños materiales.

Bomberos que trabajaban en la sofocación del fuego confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre completamente calcinado en uno de los ambientes del inmueble. De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima, tras salir inicialmente de la vivienda, habría vuelto a ingresar en un intento desesperado por rescatar algunas de sus pertenencias, quedando atrapado por las llamas.

“Acaban de sacar a una persona de sexo masculino, ha fallecido carbonizado. Él estaba afuera, sin embargo volvió a ingresar en la desesperación de buscar sus cosas y no logró salir”, declaró uno de los bomberos que participó en la emergencia.

El siniestro ocurrió en una vivienda situada entre la avenida 2 de Agosto y Alemana, donde según reportes funcionaba un almacén. Las intensas llamas y una densa humareda generaron alarma entre los vecinos, ya que el fuego amenazó con propagarse a las casas colindantes. Al menos cinco unidades del Cuerpo de Bomberos fueron desplegadas para controlar el incendio y evitar que la tragedia fuera mayor.

Imágenes enviadas a Red Uno muestran la magnitud del fuego que consumió gran parte del inmueble. Las viviendas vecinas sufrieron daños en sus infraestructuras debido al calor y al humo.

