El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó que existen avances en la reunión entre los mototaxistas, autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa aseguradora; sin embargo, advirtió que las negociaciones se encuentran estancadas por la falta de consenso en los montos de compensación para los afectados por la gasolina descompensada.

“YPFB ha dado una explicación técnica reconociendo que sí hubo fallas en el combustible de origen y que se está trabajando con mejores controles. La aseguradora está explicando sobre los montos y hasta dónde llegaría la cobertura, pero estamos un poco estancados en el tema, hay debate en los montos”, señaló Cochamanidis.

Respecto a la cantidad de litros de gasolina descompensada comercializados en el departamento, el dirigente cívico indicó que este dato aún no fue precisado; no obstante, aseguró que ya se logró identificar las zonas donde el combustible fue distribuido.

Asimismo, adelantó que se plantea realizar una revisión del combustible que permanece en los camiones cisternas que se encuentran paralizados en las puertas de la Refinería de Palmasola.

“La gasolina que está en los camiones cisternas no es la que se distribuye en los surtidores. Es la base con la que se realizan las mezclas que luego son llevadas a los surtidores”, aclaró el líder cívico.

Se prevé que la reunión se prolongue por varias horas; sin embargo, no descartan nuevas movilizaciones y bloqueos de carreteras por parte de los mototaxistas en caso de no alcanzarse un acuerdo.

Mira la programación en Red Uno Play