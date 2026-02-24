Entre lágrimas y un prolongado aplauso, dan el último adiós a David Santalla en La Paz

En medio de oraciones, aplausos y profunda emoción, se celebró la misa de cuerpo presente en la Catedral Metropolitana de La Paz, en honor al destacado actor y comediante David Santalla, figura emblemática de las artes escénicas en Bolivia.

La ceremonia religiosa reunió a familiares, amigos, colegas y seguidores, quienes acompañaron el féretro desde el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, donde era velado desde el domingo por la noche, para rendirle un último homenaje. El templo se vio colmado de personas que quisieron despedirse del artista que durante décadas llevó alegría, reflexión y crítica social a los escenarios del país.

Durante la homilía, se destacó su vocación, disciplina y amor por el teatro, recordando que su talento trascendió generaciones. Compañeros de escena evocaron anécdotas y resaltaron su profesionalismo, señalando que Santalla “vivía para el escenario y respetaba profundamente al público”.

Tras la misa, los asistentes despidieron al actor con un prolongado aplauso, un gesto simbólico que marcó el cierre de una vida dedicada al arte. Muchos coincidieron en que su legado permanecerá vigente en cada obra y en cada actor que fue formado bajo su influencia.

SU ÚLTIMA MORADA

Tras varios días de homenajes en Sucre y La Paz, este martes amigos, familiares y su infaltable público dieron el último adiós al maestro David Santalla, que fue enterrado en el sector Notables del Cementerio General de la Sede de Gobierno.

Entre aplausos y lágrimas, la ciudadanía se volcó a despedir a uno de los máximos referentes del teatro y la comedia nacional, en una serie de actos cargados de emoción que reflejaron el cariño y respeto que el país le tenía.

Fueron días de profundo dolor, pero también de gratitud. Desde el velorio, en el Teatro Municipal Alberto Saaverda Pérez, donde familiares, amigos, colegas y seguidores comenzaron a llegar para darle el último adiós, las muestras de afecto no se hicieron esperar.

Actores, directores y personalidades del ámbito cultural recordaron su disciplina, su ética de trabajo y su inquebrantable amor por el escenario. Muchos coincidieron en que Santalla no solo fue un artista brillante, sino también un maestro generoso que formó a nuevas generaciones.

Al promediar las 10:30 el telón se cerró, y sus restos fueron trasladado hacia la Catedral Metropolitana para la misa de cuerpo presente.

Cientos de personas acompañaron el féretro que recorrió las principales calles del Casco Viejo, acompañados por música fúnebre interpretada por la Banda Municipal.

Afuera de la iglesia, decenas de personas aguardaban para despedirse. Algunos llevaban fotografías, otras flores; todos compartían recuerdos de personajes entrañables que marcaron época en el teatro y la televisión boliviana.

En estos días, las redes sociales también se inundaron de mensajes de despedida, fragmentos de sus presentaciones y palabras de reconocimiento a su legado. Instituciones culturales destacaron su aporte invaluable al desarrollo de las artes escénicas en Bolivia.

Entre lágrimas, abrazos y ovaciones, el cortejo fúnebre llegó hasta el Cementerio General, la última morada del actor que dedicó su vida a las tablas, donde descansará al lado del nicho de Luis Espinal, en el Mausoleo de los Notables.

Así, el país despidió a un hombre que convirtió el humor en herramienta de reflexión y el escenario en su hogar. David Santalla se fue físicamente, pero su voz, sus personajes y su pasión por el teatro, además de su legado, permanecerán vivos en la memoria colectiva de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play