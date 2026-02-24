¿Se acerca el “primer contacto”? La promesa de Trump revive profecía de Baba Vanga

Las teorías sobre vida extraterrestre volvieron al centro del debate público luego de que Donald Trump anunciara que impulsará la publicación de archivos gubernamentales relacionados con fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) y presuntos encuentros con seres de otro planeta.

El exmandatario aseguró que instruirá a agencias federales para “identificar y publicar” documentos vinculados a vida alienígena, un tema que durante décadas ha alimentado especulaciones y teorías de conspiración en Estados Unidos.

El anuncio reavivó una antigua predicción atribuida a Baba Vanga, la mística búlgara fallecida en 1996, quien supuestamente habría advertido sobre un “primer contacto extraterrestre” visible para toda la humanidad.

¿Qué prometió Trump?

En sus redes sociales, Trump sostuvo que ordenará a agencias y departamentos relevantes iniciar el proceso para divulgar información relacionada con:

Vida alienígena

Fenómenos aéreos no identificados (UAP)

Objetos voladores no identificados (OVNI)

Sin embargo, no detalló si los documentos clasificados serán desclasificados en su totalidad.

El tema tomó aún más fuerza luego de que Trump criticara declaraciones recientes del expresidente Barack Obama, quien en un podcast señaló que cree que los extraterrestres podrían existir, aunque afirmó no haber visto pruebas durante su mandato.

“Son reales, pero yo no los he visto”, dijo Obama, al tiempo que negó la existencia de instalaciones secretas que oculten pruebas definitivas.

La profecía que volvió a circular

Según interpretaciones difundidas en redes sociales, Baba Vanga habría anticipado que la humanidad presenciaría la llegada de una “nave nodriza” visible en todo el planeta, marcando el primer contacto oficial con una civilización extraterrestre.

No existen registros verificables que confirmen textualmente esa predicción, pero el mito ha persistido durante años en círculos esotéricos y conspirativos.

Entre política y misterio

Aunque hasta el momento no hay evidencia científica que confirme la existencia de vida extraterrestre visitando la Tierra, el anuncio político volvió a encender el interés global sobre un tema que mezcla seguridad nacional, curiosidad científica y cultura popular.

Por ahora, el debate se mueve entre la especulación y la expectativa.

La pregunta que resurge es la misma de siempre: ¿qué pasaría si finalmente se revelara algo concluyente?

