Sostuvieron a su bebé en el vacío para una foto en las Cataratas del Iguazú

Una escena de alto riesgo quedó registrada en la Garganta del Diablo, el sector más imponente y caudaloso de las Cataratas del Iguazú. Un visitante captó el momento en que un hombre sostuvo a un bebé en el aire, por encima de la baranda de seguridad del balcón, con la intención de obtener una fotografía.

El hecho ocurrió dentro del Parque Nacional Iguazú, en una zona donde la fuerza del agua y la profundidad representaron un riesgo extremo.

Las pasarelas y estructuras de contención fueron diseñadas específicamente para proteger a los visitantes, y las normas del área prohíben treparse o sobrepasar las barandas.

La imagen generó preocupación entre quienes presenciaron la situación, ya que cualquier resbalón, movimiento brusco o pérdida de equilibrio podría haber derivado en consecuencias graves. Especialistas en seguridad advirtieron que exponer a un menor en esas condiciones implicó un peligro innecesario.

Con información de El Clarín.

