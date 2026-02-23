Aprender a manejar puede ser un desafío abrumador. La coordinación, las normas de tránsito, el movimiento del vehículo y el caos urbano se combinan en una experiencia que, para muchos principiantes, resulta intimidante.

Consciente de ese miedo inicial, un grupo de amigas ideó un plan tan simple como conmovedor para acompañar a una joven que había obtenido su licencia apenas unos días antes y debía enfrentarse por primera vez al tránsito de la ciudad.

La estrategia fue clara: no dejarla sola.

Con un cartel en la parte trasera del auto que advertía que se trataba de una conductora principiante, la joven salió a la calle mientras sus amigas la escoltaban en dos motos, una adelante y otra detrás. Se autodenominaron “los escoltas” y su misión era darle confianza, marcar el ritmo del tránsito y hacerla sentir segura.

El hecho ocurrió en Colombia y no pasó desapercibido. Automovilistas y peatones miraban la escena con sorpresa y ternura.

La situación fue captada por una usuaria que circulaba por el lugar. Katherine Morales decidió grabar el momento y compartirlo en TikTok con la frase: “Imagínate vivir en Alemania y perderte esto”.

El video superó los siete millones y medio de reproducciones y alcanzó más de 100 mil “me gusta”, convirtiéndose en un fenómeno viral.

“Ojalá hubiera tenido amigos así”

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Miles de usuarios celebraron el gesto y destacaron el valor de la amistad.

“Ojalá hubiese tenido un apoyo así”, escribió un usuario.

No la dejaron sola: amigas la escoltan en su primer día manejando. Captura de video.

“Necesito amigos así, ojalá contara con ese apoyo tan lindo”, comentó otro.

Algunos incluso señalaron que esta práctica es común en ciertos países de América Latina. “En Ecuador se hace, le decimos camarón o camarona”, explicó un internauta. Otra joven relató su propia experiencia: “Eso mismo hacía con mis primos y aprendí a manejar mientras hablábamos por altavoz”.

Más allá de la anécdota, el video se transformó en un recordatorio poderoso: los miedos se enfrentan mejor cuando alguien decide acompañarte.

