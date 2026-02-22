Lo que comenzó como una historia tierna terminó convirtiéndose en una lección magistral de marketing viral. El protagonista no es una celebridad ni un influencer… es un peluche.

Se trata de Djungelskog, el orangután de felpa fabricado por IKEA, que en las últimas semanas se volvió extremadamente popular tras la emotiva historia de Punch, un pequeño mono japonés que encontró consuelo en él.

El abrazo que dio la vuelta al mundo

Punch, un macaco japonés de apenas siete meses, nació en un zoológico de la ciudad de Ichikawa. Fue rechazado por su madre al nacer —una situación que, según el personal del centro, puede ocurrir por inexperiencia o factores ambientales— y terminó siendo criado por los trabajadores del zoológico.

Sin embargo, el pequeño encontró algo más que cuidados humanos: se aferró con fuerza a un peluche Djungelskog, que se convirtió en su “madre sustituta”. Las imágenes del mono abrazando inseparablemente al muñeco se viralizaron en redes sociales y tocaron millones de corazones.

Marketing en su máxima expresión

IKEA no dejó pasar la oportunidad. La presidenta de IKEA Japón, Petra Fare, visitó el zoológico y donó decenas de peluches al ver que el muñeco original de Punch ya estaba desgastado por el uso.

En paralelo, las redes sociales de la marca en distintos países comenzaron a compartir imágenes del peluche acompañadas de frases emotivas como: “A veces, la familia es quien encontramos en el camino”.

El resultado fue inmediato: Djungelskog se convirtió en uno de los productos más vendidos de la compañía. La demanda superó el stock en varios mercados y la empresa pidió paciencia a sus clientes ante el desabastecimiento temporal.

El peluche que se volvió viral y agotó stock en medio mundo. Imagen RR.SS.

Cuando la ternura vende

La historia de Punch no solo conmovió al mundo, también demostró el poder de una narrativa auténtica en la era digital. Un abrazo sincero, una imagen poderosa y una reacción rápida de marca bastaron para transformar un simple peluche en un fenómeno global.

Porque a veces, el marketing no necesita grandes campañas… solo una historia capaz de tocar el corazón.

