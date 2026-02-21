Muere un hombre de 71 años tras ser corneado en una capea nocturna

Un hombre de 71 años falleció la madrugada de este sábado tras ser corneado durante una capea nocturna en el marco del tradicional Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca.

La víctima, Eustaqui Martín, conocido en la localidad como “Taquio”, se encontraba en el ruedo cuando fue embestido por el último toro de la ganadería de Antonio López Gibaja.

Según los reportes, el hombre no se percató de la presencia del animal y, cuando intentó ponerse a salvo, ya era demasiado tarde. El toro lo alcanzó antes de que pudiera resguardarse tras la barrera, lo levantó en dos ocasiones y, finalmente, lo acorraló contra la estructura, propinándole una cornada en el pecho con heridas incompatibles con la vida.

De acuerdo con el Servicio de Emergencias 112, el aviso se recibió a las 01:15 horas. La víctima fue trasladada a la enfermería instalada en la Plaza Mayor, pero los sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento. Posteriormente, se solicitó la presencia de la Guardia Civil para los trámites judiciales correspondientes.

Eustaqui Martín era un conocido vecino de Ciudad Rodrigo y un gran aficionado a los festejos taurinos. Trabajó en la residencia mixta de la Diputación y formaba parte de la peña Amigos de Tema. Durante los encierros y capeas solía situarse en el burladero o junto a la barrera.

El alcalde del municipio, Marcos Iglesias Caridad, lamentó públicamente la muerte de “un paisano muy querido” y trasladó sus condolencias a la familia y amigos. Además, anunció que antes del festejo conocido como Toro del Antruejo se guardará un minuto de silencio en memoria del fallecido.

La tragedia ha conmocionado a la localidad salmantina en pleno inicio de sus celebraciones carnavalescas.

