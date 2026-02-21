El sector de mototaxis del municipio de San Javier, en el departamento de Santa Cruz, determinó este sábado 21 de febrero, en un ampliado realizado a las 16:00, ingresar de inmediato a mesas de trabajo para exigir soluciones al problema de combustible que afecta directamente a su fuente laboral.

Los representantes señalaron que la falta de carburante ha generado pérdidas económicas y dificultades para prestar el servicio, por lo que demandan un resarcimiento inmediato y una solución definitiva al abastecimiento.

Como parte de las resoluciones asumidas, el sector dio plazo hasta el lunes para obtener respuestas concretas en las mesas de diálogo. De no evidenciarse avances, anunciaron la aplicación de medidas de presión.

Entre las determinaciones aprobadas se encuentran:

Bloqueo en todos los ejes troncales del departamento de Santa Cruz.

Solicitar la destitución del ministro del área, del director departamental de la ANH y del presidente del sector correspondiente.

Presentar el mismo lunes una carta al Comité Cívico para que el miércoles se sume mediante un paro cívico departamental.

Los dirigentes pidieron a los presidentes de las diferentes asociaciones que informen a sus bases sobre las resoluciones, a fin de garantizar el cumplimiento de las medidas en caso de no obtener respuesta favorable.

