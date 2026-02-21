Presunto autor del infanticidio de Yuvinka se abstiene de declarar y espera audiencia cautelar

Tras casi dos meses de conmoción por el infanticidio de Yuvinka, la niña de ocho años hallada sin vida en el municipio de La Guardia, la investigación dio un giro decisivo este viernes. El tío político de la menor fue aprehendido por la Policía Boliviana tras confirmarse su vinculación directa con el hecho a través de pruebas genéticas de ADN.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que la evidencia obtenida en la escena del crimen, específicamente un papel higiénico con rastros biológicos, permitió realizar una pericia genética determinante.

“Se ha logrado recolectar muestras de sangre de cinco posibles sospechosos, incluyendo al padre, tío y cuñado de la menor. La comparación genética arrojó un perfil único masculino que coincide con la evidencia encontrada”, señaló Zeballos.

El ahora aprehendido se abstuvo de declarar y aguarda su audiencia de medidas cautelares, donde será calificado provisionalmente por los delitos de infanticidio y violación a menores. La acción judicial se ejecutó en coordinación con el comandante departamental de policía, Jhenky David Gómez, y los efectivos de la Felcc del municipio de La Guardia.

El caso de Yuvinka había iniciado el 6 de enero con la desaparición de la menor, cuyo cuerpo fue hallado tres días después. Los exámenes forenses confirmaron que la niña murió por asfixia y sufrió agresión sexual.

Inicialmente, las investigaciones apuntaron al cuñado de la víctima, pero las pruebas genéticas descartaron su participación, dejando al sospechoso bajo medidas cautelares personales.

El fiscal Zeballos subrayó que la resolución de aprehensión se fundamentó en elementos de convicción sólidos, cumpliendo con el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. El caso sigue abierto y continuará su curso judicial.

