Choque violento en Parotani deja profesores heridos y un conductor atrapado

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes en la zona de Parotani, Cochabamba, cuando una volqueta de alto tonelaje colisionó violentamente contra un vehículo tipo taxi. El incidente, ocurrido al promediar el mediodía en la avenida principal, dejó un saldo de seis personas heridas y cuantiosos daños materiales en el automóvil de transporte público, el cual quedó prácticamente destruido por la fuerza del impacto.

De acuerdo con los reportes preliminares, en el interior del taxi se trasladaba un grupo de profesores que se dirigían hacia el Valle Bajo. La violencia del choque provocó que los ocupantes quedaran atrapados entre los fierros retorcidos del vehículo liviano durante varios minutos. El conductor del taxi fue quien revistió mayor dificultad para ser liberado, requiriendo el esfuerzo conjunto de comunarios y otros transportistas que circulaban por la ruta para lograr el rescate.

Tras ser extraídos del vehículo, los seis heridos fueron evacuados de emergencia a centros de salud cercanos para recibir atención médica. Aunque el reporte oficial sobre las causas del siniestro aún está en proceso por parte de las autoridades de Tránsito, los testigos en la zona señalaron la gravedad de la colisión como un factor determinante en las lesiones de los docentes.

La zona de Parotani permaneció con tráfico restringido mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades siniestradas. Se espera que en las próximas horas la Policía Boliviana brinde un informe pormenorizado sobre el estado de salud de los profesores y determine las responsabilidades de los conductores involucrados en este lamentable hecho.

