Incautan cargamento de hachís tras allanamientos en los almacenes de Aduana en Viru Viru

En un operativo de gran escala, una comisión de fiscales y agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) intervino este viernes la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Viru Viru. La acción permitió el hallazgo de 12 kilogramos de hachís ocultos en las bodegas, tras un seguimiento de inteligencia a envíos internacionales.

El despliegue comenzó a tempranas horas en los sectores de galpones y almacenes de la Aduana, utilizando canes adiestrados para la detección de sustancias controladas. Los peritos centraron su búsqueda en cargamentos específicos que, según las investigaciones previas, también contenían marihuana líquida.

Las autoridades confirmaron que el allanamiento es el resultado de un rastreo minucioso sobre mercancía ilícita enviada hacia Santa Cruz bajo la modalidad de encomienda. El objetivo principal es identificar a los nexos locales responsables de recibir estas sustancias en territorio boliviano.

Respecto al avance de las investigaciones, las autoridades señalaron que este allanamiento busca determinar el origen de estos cargamentos y quiénes son los nexos locales que facilitan la recepción de la mercancía en el aeropuerto cruceño. La información preliminar sugiere que se trata de una red con conexiones en diversos países.

En su informe, Julio César, fiscal antidrogas indicó que “se encontró sustancias controladas en cilindros, ayer se encontraron 350 kilos de hachís marroquí. Se coordinó con el director departamental de Sustancias controladas más mi autoridad, han venido 14 fiscales, todos de Sustancias Controladas más 40 oficiales de Policía más canes. Hemos observado las bodegas una por una, se ha escaneado la mercadería”.

