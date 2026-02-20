Realizan allanamientos en bodegas de Aduana en Viru Viru tras encontrar marihuana líquida

En un operativo de gran magnitud, una comisión de fiscales y efectivos de la Policía Antinarcóticos intervinieron la tarde de este viernes la terminal de carga nacional e internacional del Aeropuerto Internacional de Viru Viru. La acción busca desarticular una red de tráfico de drogas que habría realizado envíos desde el exterior hacia el departamento de Santa Cruz.

Desde tempranas horas de la tarde, se observó un fuerte despliegue policial en los sectores de galpones y almacenes de la terminal aérea. El operativo contó con el apoyo de canes detectores de droga, quienes rastrearon minuciosamente cargamentos y equipajes que arribaron al país en las últimas horas.

Los peritos y fiscales se centraron en la inspección de bodegas de carga internacional, donde se revisaron diversos contenedores y cajones cuyo contenido aún permanece bajo investigación; equipaje de bodega, requisas exhaustivas en los cargamentos de vuelos procedentes de otros países; y áreas donde se sospecha que se podrían estar acopiando sustancias controladas enviadas bajo la modalidad de encomienda.

De acuerdo con información preliminar, este allanamiento es el resultado de un seguimiento de inteligencia sobre sustancias ilícitas que ingresaron a Bolivia desde otros países. Las autoridades buscan determinar el origen de estos cargamentos y quiénes son los nexos locales que facilitan la recepción de la mercancía en el aeropuerto cruceño.

