Colectivo Mujeres de Fuego pide esclarecer presunto feminicidio en Cochabamba

El representante del colectivo Mujeres de Fuego, Nivia Coca, pidió a la Policía y al Ministerio Público que investiguen un presunto feminicidio ocurrido en el municipio de Pocona en el departamento de Cochabamba.

Indicó que el caso estaría siendo manipulado por el esposo de la víctima, quien inicialmente afirmó que la mujer había muerto por un presunto suicidio, pero luego cambió la versión a una enfermedad.

La activista indicó que la versión sobre una negligencia médica tras una cirugía, surgida durante el entierro, genera dudas sobre las verdaderas causas del fallecimiento, ya que contradice las primeras declaraciones.

“Solicitamos tanto al Ministerio Público como a la Policía que se abra una investigación y se esclarezcan las verdaderas causas de la muerte, porque las denuncias que tenemos indican que la víctima murió presuntamente a manos de su pareja”, declaró Coca.

Protección de los hijos menores

El colectivo también solicitó la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que se puedan recibir las declaraciones de los hijos menores de edad de la víctima y garantizar su protección en el proceso investigativo.

Las autoridades policiales y judiciales aún no se han pronunciado oficialmente, pero el caso mantiene en alerta a la ciudadanía de Pocona, mientras se espera que se determinen las responsabilidades y se avance en la investigación para esclarecer si se trata de un feminicidio.

Mira la programación en Red Uno Play