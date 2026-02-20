Videos muestran el momento de la agresión contra Ariel en Quillacollo

La noche del Martes de Carnaval terminó en tragedia para una familia de Quillacollo. Un grupo de aproximadamente ocho personas irrumpió violentamente en su domicilio y, en medio del ataque, Ariel Claros Acuña fue atropellado dos veces, perdiendo la vida horas después.

Según la denuncia, los agresores, que presuntamente consumían bebidas alcohólicas, lanzaron piedras y gases lacrimógenos contra la vivienda antes de ingresar por la fuerza.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el grupo irrumpe en el inmueble, agrede a los ocupantes y provoca destrozos.

Salió a defender a su madre

De acuerdo con el testimonio de la familia, la madre de Ariel fue golpeada en la cabeza con un ladrillo durante el ataque. Al ver la agresión, el joven salió a la calle para defenderla.

Fue entonces cuando, al llegar a la esquina de la vivienda, fue embestido por un vehículo conducido presuntamente por uno de los agresores. Minutos después, un segundo motorizado —en el que se encontraba el hermano del primer conductor— también lo atropelló.

Gravemente herido, Ariel fue trasladado a un centro médico, pero falleció en el camino. Deja en la orfandad a tres hijos de 5, 14 y 16 años.

Investigación y capturas

La investigación se intensificó con el allanamiento a la vivienda de los padres de los dos hermanos implicados. Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lograron la aprehensión de uno de los involucrados y de la madre de ambos sujetos con fines investigativos.

Sin embargo, el segundo implicado continúa prófugo, mientras la familia de la víctima exige justicia y la captura inmediata de todos los responsables.

El caso ha generado indignación en la población, que pide una investigación transparente y sanciones ejemplares.

Mira la programación en Red Uno Play