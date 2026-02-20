Más de 53.000 jurados fueron sorteados en La Paz para las elecciones subnacionales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevó adelante este viernes el sorteo oficial de jurados electorales para el departamento de La Paz, en un proceso público y automatizado que designó a 53.970 ciudadanos como autoridades de mesa para las próximas elecciones subnacionales, que se desarrollarán el 22 de marzo.

De acuerdo con el informe técnico brindado por secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, se sortearon jurados para 8.995 mesas electorales. En esta fase estaban habilitados 2.023.882 ciudadanos registrados en el padrón biométrico, todos ellos incorporados al procedimiento informático bajo un sistema aleatorio.

El sorteo contempló la designación de seis jurados por cada mesa, cumpliendo con el criterio de paridad establecido por la normativa electoral: tres hombres y tres mujeres por mesa.

La selección se realizó dentro del rango de edad de 18 a 55 años; sin embargo, en casos excepcionales se amplió hasta los 65 años cuando no existe suficiente cantidad de jurados disponibles.

Antes de iniciar el procedimiento, el sistema realizó la “puesta en cero”, generando un acta oficial que certificó la transparencia del proceso. Posteriormente se ejecutó el sorteo automatizado, el cual concluyó en un tiempo de 1 minuto con 11 segundos.

Finalizado el proceso, se emitió el acta de verificación correspondiente y se procedió a la firma oficial que validó el sorteo de los 53.970 jurados electorales.

Las autoridades electorales destacaron que el procedimiento fue público, técnico y transparente, garantizando la aleatoriedad y el cumplimiento de la normativa vigente en la designación de jurados para las mesas de sufragio.

