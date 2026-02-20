TEMAS DE HOY:
Conociendo al candidato: Wilson Vargas quiere convertir a Viacha en el municipio líder del departamento

La agrupación Innovación Humana (IH) apuesta por Vargas para alcanzar a ser el alcalde del municipio industrial de Viacha.

Juan Marcelo Gonzáles

19/02/2026 20:38

Foto: Wilson Vargas, candidato
Viacha

A pocos días de cumplirse la fecha para la realización de las elecciones subnacionales y con el fin de que la población tenga un voto informado, el sector Uno Decide presentó a Wilson Vargas, candidato a la alcaldía de Viacha por la agrupación Innovación Humana (IH).

Vargas, con 61 años de edad, es egresado de la carrera de Derecho y amante de las mascotas.

Para ganar el voto de la población, presentó sus propuestas rumbo a las elecciones subnacionales 2026.

¿Por qué quiere ser alcalde?

El candidato siente que el municipio de Viacha se encuentra abandonado por las actuales autoridades y que nadie atiende el tema ambiental que afecta a los viacheños.

Quiere convertir a Viacha en el municipio líder del departamento, potenciando la virtud productora y atendiendo todas las necesidades, desde las más grandes a las más pequeñas.

¿Cuáles son sus propuestas?

En educación, el candidato propone una inversión fuerte en la infraestructura de las unidades educativas, poder tener un desayuno escolar digno para los escolares con productos 100% elaborados en Viacha.

Propone la instalación de varios hornos industriales para la elaboración de pan para poder brindar trabajo en el sector y promete otorgar mochilas con útiles escolares para los estudiantes.

¿Qué es lo más importante en su vida?

Para el candidato Wilson Vargas, tiene como prioridad a Dios, quien espera guiará sus actos si llega a ser alcalde. Su familia, por ser fortaleza de sus objetivos.

 

