Starlink en tu celular es posible: así puedes conectarte sin antenas ni WiFi

La revolución en la conectividad móvil ya comenzó. Con la red Direct-to-Cell, los satélites de Starlink permiten que tu teléfono se comunique directamente con el espacio cuando no hay cobertura terrestre disponible.

Sin antenas adicionales. Sin equipos especiales. Solo tu smartphone compatible.

La tecnología ya opera en países como Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, y promete cambiar la forma en que nos conectamos en zonas rurales, rutas alejadas o regiones donde la señal simplemente desaparece.

¿Cómo funciona Direct-to-Cell?

El sistema transforma los satélites en “torres celulares flotantes” en órbita baja. Cuando tu móvil pierde la señal tradicional, puede enlazarse automáticamente con el satélite y ofrecer:

Mensajes de texto (SMS)

Envío de ubicación

Servicios básicos de emergencia

En el corto plazo, la plataforma sumará llamadas de voz y datos móviles.

En Estados Unidos, el servicio está integrado en planes premium de T-Mobile .

En Canadá, se prueba mediante una beta gratuita con Rogers Communications .

En Japón opera con SoftBank, y en Australia con Telstra, enfocado principalmente en SMS en zonas remotas.

La disponibilidad depende de acuerdos entre SpaceX y las operadoras locales.

¿Qué teléfonos son compatibles?

No todos los dispositivos pueden conectarse. Se requiere hardware compatible con estándares de redes no terrestres (NTN).

Entre los modelos validados están:

iPhone 14 y versiones posteriores con iOS 18 o superior.

Google Pixel 9 en adelante con Android 15 o superior.

Samsung Galaxy S21 y modelos posteriores, incluidos Z Flip/Fold 3 en adelante, con One UI 6.1 o superior.

Otros equipos recientes de Motorola, Honor, Vivo, Oppo, Redmi y Xiaomi.

El requisito técnico clave es contar con módems compatibles con 3GPP Release 17+ para redes NTN, como los Snapdragon X75/X80 o equivalentes.

Además, debes activar manualmente la opción de redes satelitales en la configuración del sistema.

Cómo activar la conectividad satelital

En iPhone (iOS 18 o superior)

Ve a Ajustes > Satelital y activa la función.

También puedes ingresar a Ajustes > Apps > Mensajes > Opciones satelitales.

Desde el Centro de Control, toca el ícono de datos móviles y selecciona Satelital.

Existe una opción de demostración para practicar la conexión.

En Android (Android 15 y dispositivos compatibles)

Ajustes > Conexiones > Redes móviles > Conectividad satelital.

O Ajustes > Red e Internet > Comunicación de emergencia > Satélite.

Mantén presionado el botón de encendido y selecciona Comunicación satelital en el menú de emergencia.

Si tu operadora tiene acuerdo con SpaceX, la conexión es automática y no necesitas instalar aplicaciones adicionales.

¿En qué se diferencia de Apple Emergency SOS?

Aunque ambas soluciones permiten conectividad en zonas sin señal, no son iguales.

Starlink Direct-to-Cell

Permite SMS y ubicación.

Próximamente ofrecerá voz y datos.

Funciona en iOS y Android compatibles.

Depende del acuerdo con la operadora.

Apple Emergency SOS

Solo permite mensajes de emergencia.

Exclusivo para iPhone 14 en adelante.

Gratuito durante los primeros dos años.

No depende de una operadora móvil.

Impacto global

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, esta tecnología podría reducir significativamente la brecha digital, permitiendo acceso básico a comunicación en zonas donde antes era imposible.

Para quienes viven en áreas rurales, viajan por carretera o practican turismo de aventura, la señal satelital directa ya no es ciencia ficción.

Es el teléfono de siempre… pero ahora con conexión al espacio.

