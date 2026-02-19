Conozca cómo estará el clima este jueves 19 de febrero en Bolivia

La actualización oficial advierte variaciones regionales y posibles descargas eléctricas en sectores específicos.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este jueves 19 de febrero se prevé un clima con nubosidad y tormentas eléctricas en algunas regiones del oriente boliviano.
Occidente
En el occidente del país, se esperan cielos poco nubosos sin probabilidad de lluvias.
La Paz tendrá cielo nuboso, sin probabilidad de lluvias. Las temperaturas estarán entre 6°C y 22°C.
El Alto tendrá cielo poco nuboso, con una mínima de 3°C y máxima de 18°C.
Oruro tendrá cielo poco nuboso sin probabilidad de chubascos, con temperaturas entre 6°C y 21°C.
Potosí presentará cielo poco nuboso todo el día y temperaturas que oscilarán entre 4°C y 21°C.
Valles
La región de los Valles presentará cielos nubosos durante la jornada.
Cochabamba presentará cielo nuboso y temperaturas entre 10°C y 25°C.
Sucre tendrá cielo poco nuboso, sin probabilidad de lluvias, con valores entre 12°C y 26°C.
Tarija tendrá cielo nuboso, con temperaturas que irán de 13°C a 32°C, sin probabilidad de lluvias.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevén lluvias y tormentas eléctricas, con temperaturas elevadas.
Santa Cruz presentará cielo nuboso, con temperaturas entre 23°C y 35°C sin probabilidad de precipitaciones pluviales.
Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y baja probabilidad de lluvias, con una mínima de 23°C y máxima de 34°C.
Cobija tendrá probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas durante el día y temperaturas entre 21°C y 30°C.
