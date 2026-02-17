Plantean proyecto de ley para dotar de seguro de vida a los periodistas

El diputado Edgar Terrazas, representante de la bancada Alianza Libre, anunció que presentará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley destinado a establecer un seguro de vida para los periodistas. El legislador argumentó que los profesionales de la prensa no pueden continuar exponiendo su integridad física simplemente por un salario, especialmente ante el incremento de los hechos de violencia y la vulnerabilidad a la que se enfrentan en su labor cotidiana.

La propuesta surge como una respuesta directa al reciente asalto y agresión que sufrió un periodista en la ciudad de El Alto, hecho que provocó que el gremio de la prensa se declarara en estado de emergencia. Esta situación también generó el rechazo del Ministerio de Gobierno, que condenó enérgicamente el ataque. Terrazas señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio del periodismo, protegiendo no solo la libertad y la democracia, sino primordialmente la vida de quienes cumplen un rol fiscalizador que muchas veces no es debidamente valorado, según informa la agencia ABI.

El parlamentario destacó que los comunicadores están constantemente expuestos a peligros durante la cobertura de conflictos sociales o al revelar casos de corrupción, lo que justifica una protección estatal formal. En ese sentido, adelantó que en los próximos días convocará a los diferentes gremios y federaciones de la prensa para pulir los detalles técnicos del proyecto de ley. El objetivo es que la propuesta llegue al parlamento con el respaldo de los trabajadores del sector, asegurando que se brinde una solución real a la inseguridad que rodea a la profesión.

