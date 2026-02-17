Santa Cruz: rescatan cuerpo de un hombre ahogado en el municipio de El Torno

Este martes, alrededor de las 13:00 horas, se registró el hallazgo de una persona de sexo masculino sin vida en la zona de Limoncito. El incidente movilizó de inmediato a las unidades de rescate, quienes acudieron al Barrio La Hacienda tras el llamado de auxilio para proceder con la recuperación de los restos de un ciudadano que falleció por ahogamiento.

En el lugar de los hechos, la Fundación Voluntaria CROS trabajó de manera coordinada con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de El Torno. Los rescatistas realizaron las maniobras de camillaje necesarias para el levantamiento del óbito, en un operativo que demandó el esfuerzo conjunto de los voluntarios y las autoridades locales.

Tras finalizar las labores de rescate, los representantes de las instituciones participantes emitieron un mensaje de alerta a la comunidad. Recomendaron a la población en general extremar los cuidados al acudir a estas zonas, especialmente en lugares donde se desconoce la profundidad del agua, con el fin de prevenir nuevos accidentes y evitar futuras pérdidas humanas en la región.

