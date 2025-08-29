¡Terrible! Hombre cae y muere tras atragantarse con coca en Viacha, La Paz

El hombre de aproximadamente 35 años, perdió la vida tras atragantarse con un bolo de coca, previamente habría sufrido una caída en plena vía pública, ubicado en el Distrito 7 del municipio Viacha, del departamento de La Paz.

“El hecho se suscitó en la zona de Tilata en el Distrito 7, los vecinos llamaron a la Policía, porque apareció una persona fallecida en el lugar de aproximadamente 30 a 35 años de sexo masculino”, manifestó el comandante de la Policía Rural y fronteriza, coronel Javier Salgueiro.

Según Salgueiro tras la revisión del personal médico, y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se presume que habría caído, ya que tiene un golpe en la cabeza, y producto de esa caída habría sufrido un atragantamiento con la coca que estaba en su boca.

