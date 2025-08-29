TEMAS DE HOY:
Hombre muere ahogado Delincuente capturado Anciana muere en El Alto

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Terrible! Hombre cae y muere tras atragantarse con coca en Viacha, La Paz

El cuerpo del hombre fue hallado tirado en plena vía pública. Según la Policía, presuntamente se cayó y se atragantó con su bolo de coca.

Red Uno de Bolivia

29/08/2025 10:22

Foto: Red Uno
Viacha, La Paz

Escuchar esta nota

El hombre de aproximadamente 35 años, perdió la vida tras atragantarse con un bolo de coca, previamente habría sufrido una caída en plena vía pública, ubicado en el Distrito 7 del municipio Viacha, del departamento de La Paz.

“El hecho se suscitó en la zona de Tilata en el Distrito 7, los vecinos llamaron a la Policía, porque apareció una persona fallecida en el lugar de aproximadamente 30 a 35 años de sexo masculino”, manifestó el comandante de la Policía Rural y fronteriza, coronel Javier Salgueiro.

Según Salgueiro tras la revisión del personal médico, y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se presume que habría caído, ya que tiene un golpe en la cabeza, y producto de esa caída habría sufrido un atragantamiento con la coca que estaba en su boca.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD