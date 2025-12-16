Cámara de Diputados instala sesión y declara cuarto intermedio para debatir aprobación de créditos

La Cámara de Diputados instaló este martes la 22ª Sesión Ordinaria con retraso de una hora. El secretario leyó la correspondencia y antes de empezar a tratar la agenda del día, el presidente Roberto Castro, declaró cuarto intermedio hasta las 14:00 para una reunión con los jefes de bancada,

De acuerdo con el Orden del Día, la sesión plenaria debía realizar el tratamiento de la correspondencia y, posteriormente, abordar el Proyecto de Ley N° 069/2025-2026, que aprueba el Contrato de Préstamo N° 5833/OC-BO destinado al Programa de Integración Urbana: Parque Lineal para La Paz y El Alto, suscrito el 25 de enero de 2024 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta 30 millones de dólares.

Asimismo, el pleno legislativo debatirá el Proyecto de Ley N° 067/2025-2026, referido a la aprobación de un contrato de préstamo para la liquidez en apoyo a la gestión económica, suscrito el 27 de noviembre de 2025 entre Bolivia y la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto de hasta 550 millones de dólares.

En la agenda también se encuentra el Proyecto de Ley N° 049/2025-2026, correspondiente al Presupuesto General del Estado – Gestión 2026, una de las normas económicas más relevantes para la planificación fiscal y la ejecución de políticas públicas del próximo año.

