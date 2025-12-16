Cívicos tachan de "agravio" la inhabilitación de Fernando Castedo al TSE y acusan de "manoseo político"

El Comité pro Santa Cruz emitió un enérgico pronunciamiento oficial en respuesta a la inhabilitación de suexpresidente y exvocal del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, Fernando Castedo Cadario, en su postulación al Tribunal Supremo Electoral (TSE). La institución cívica calificó el hecho como un "agravio directo contra el departamento cruceño" y un ataque frontal a la democracia.

El pronunciamiento acusa al poder político del MAS (Movimiento Al Socialismo) de orquestar un "manoseo político e institucional" para excluir a una de las figuras más visibles en la defensa de los principios democráticos regionales.

“Lo ocurrido contra Fernando Castedo no es un hecho aislado ni personal: es un agravio directo contra el departamento cruceño, es una afrenta contra el Comité pro Santa Cruz, y es un ataque a uno de los defensores más firmes de los principios democráticos del país”, señala el documento.

Inhabilitación con "cero" en ética, el punto de quiebre

El Comité pro Santa Cruz centra su rechazo en la calificación de probidad otorgada a Castedo. El excívico, quien fue vocal electoral departamental durante cinco años, fue calificado con “cero” en probidad, una decisión que la institución califica de "inexplicable, arbitraria y ofensiva".

“Cuando se castiga con una nota ‘0’ en ética a quien ha dado pruebas públicas de honestidad, se desnuda la verdadera intención: excluir, silenciar y escarmentar a quienes no se someten al poder político”, afirma el pronunciamiento.

La lucha por el Tribunal Electoral Departamental (2014)

Para enfatizar la trayectoria democrática de Castedo, el Comité recordó la lucha cívica que él encabezó para exigir la restitución del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz en 2014. El documento sostiene que Santa Cruz fue "arbitrariamente privada" de su Tribunal Electoral Departamental por cuatro años por una decisión política del MAS para "controlar el proceso electoral desde el centralismo".

"Esa victoria no fue una concesión del poder: fue una conquista del pueblo cruceño," puntualiza el Comité.

Advertencia y llamado a la acción

El Comité finalizó el pronunciamiento con una advertencia severa al Gobierno, exigiendo el respeto a la independencia de las instituciones electorales:

"No aceptaremos que se utilicen los órganos electorales para ajustes de cuentas políticas ni para excluir a voces incómodas al poder".

El Comité pro Santa Cruz anunció que seguirá defendiendo la democracia "con la ley en la mano y el pueblo de pie y en las calles", asegurando que "Fernando Castedo no está solo".

