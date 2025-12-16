Cochamanidis exige acción inmediata de la Comisión de la Verdad

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, demandó la actuación inmediata y coordinada de la Comisión de la Verdad, con el objetivo de investigar y sancionar presuntos hechos de corrupción cometidos durante la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Cochamanidis sostuvo que existen denuncias conocidas desde hace tiempo y que ya no se puede postergar el inicio de las investigaciones. En ese sentido, afirmó que la Comisión de la Verdad debe trabajar de manera conjunta desde ahora con el Ministerio Público y la Policía, a fin de garantizar procesos eficaces y transparentes.

“El país sabe cuáles son los temas y quiénes han estado involucrados. Todos los que se han servido del Estado, que lo han saqueado y lo han robado, le deben rendir cuentas al país”, manifestó el dirigente cívico, remarcando que quienes formaron parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ocuparon cargos públicos en los últimos 20 años deben ser convocados para explicar su actuación.

Asimismo, Cochamanidis señaló que la identificación de los posibles responsables no debería ser complicada, ya que se trata de exautoridades y funcionarios que ejercieron funciones en las últimas dos décadas. “La lista no debe ser difícil de conseguir; se debe empezar a citarlos uno por uno, con mayor celeridad en algunos casos que en otros”, indicó.

La autoridad cívica reiteró que todos los involucrados en lo que calificó como la “mafia del MAS” deben rendir cuentas ante el pueblo boliviano, insistiendo en que la Comisión de la Verdad debe actuar de forma inmediata para responder a la demanda de justicia de la ciudadanía.

