Comisión Mixta de Constitución avanza 75% en la revisión de postulantes a vocales del TSE

Desde la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral se realizaron 12 horas de trabajo continuo para la revisión de la documentación presentada por los postulantes a vocales, alcanzando un avance del 75%.

El diputado Iber Antonio Pino O’Barrio, vocal de la comisión, informó que inicialmente dos postulantes obtuvieron el 100% de la calificación; sin embargo, tras una revisión más detallada se detectaron errores en la evaluación de docencia y cursos, por lo que ambos casos quedaron con 90 puntos. Señaló que esta situación es entendible debido a las extensas horas de trabajo.

Pino explicó que el proceso es minucioso y requiere alta concentración. En total existen 367 carpetas, de las cuales 182 ya fueron revisadas. Cada asambleísta evalúa en promedio 14 carpetas.

Una vez concluida la revisión, se da lectura a las notas para que los postulantes sean notificados y ejerzan su derecho a solicitar revisión. El martes, mediante resolución, se definirán estos recursos, pudiendo confirmarse, aumentarse o disminuirse las calificaciones.

