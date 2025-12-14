Evo cuestiona a Luis Arce por el caso Fondioc y la salida del país de sus hijos

El expresidente Evo Morales, en su programa dominical, lanzó duras críticas contra el también expresidente Luis Arce, quien recientemente ingresó al penal de San Pedro para cumplir detención preventiva por su presunta responsabilidad en el caso del Fondo Indígena, por los delitos de conducta antieconómica.

Morales cuestionó a Arce por, según afirmó, haber permitido la salida del país de sus hijos, quienes se encontrarían denunciados por presuntos hechos de corrupción. “(Arce dice) no me estoy escapando, pero ha hecho escapar a los hijos. La hija, ¿dónde está? Que nos diga”, expresó el exmandatario, señalando además una supuesta responsabilidad del actual Gobierno en estos hechos.

En ese contexto, Morales hizo referencia a otros casos de corrupción que no habrían sido investigados con la misma severidad, mencionando el caso de YPFB. “Eso no es gratis, han hecho escapar por plata y saben algunos comandantes, tienen control total; ¿cómo van a hacer escapar, salvo que se hayan ido a pie?”, manifestó, insinuando un presunto encubrimiento y falta de control por parte de las autoridades.

Finalmente, el exmandatario criticó lo que considera un trato desigual ante la justicia, señalando que “los delincuentes de cuello blanco” tendrían facilidades para salir del país y permanecer en libertad, mientras se pretende “satanizar y criminalizar al movimiento indígena”.

Mire el video:

