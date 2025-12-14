Gobierno prepara declaración de emergencia nacional ante intensas lluvias e inundaciones en Santa Cruz

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, informó este domingo que el Gobierno nacional se encuentra trabajando en la declaración de emergencia nacional debido a las intensas lluvias e inundaciones que afectan al departamento de Santa Cruz, donde varias zonas han sido catalogadas como áreas de desastre.

El mandatario advirtió que el país enfrentará un periodo prolongado de fenómenos climáticos extremos. “Estamos trabajando en la declaración de emergencia nacional porque este fenómeno de El Niño y La Niña no se va a ir, y tendremos tres, cuatro o cinco meses de alto impacto en lluvias y posteriormente de sequías, que son parte de las consecuencias”, explicó.

Paz destacó que la medida permitirá movilizar recursos adicionales, coordinar acciones de asistencia y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones nacionales, departamentales y municipales ante la emergencia. “Se sumarán recursos a la Gobernación de Santa Cruz y a los municipios para que puedan apoyar en logística y atención a las familias afectadas”, indicó.

Durante la conferencia de prensa, el presidente envió un mensaje de solidaridad a las familias que han perdido a sus seres queridos o que aún buscan a personas desaparecidas. Señaló que desde el viernes se trabaja con las Fuerzas Armadas y la Policía, priorizando la evacuación preventiva de la población en riesgo y habilitando albergues temporales para las familias damnificadas. Hasta el momento se han evacuado 32 menores de edad, aunque persisten zonas aisladas debido a caminos bloqueados y colapsos de infraestructura.

En cuanto a la asistencia humanitaria, se dispuso la entrega de 580.000 unidades de ayuda, equivalentes a cinco toneladas, para garantizar alimentación, abrigo y atención en salud. La oficina de la Primera Dama coordinará un paquete adicional de apoyo con colaboración de la población, mientras que el Gobierno gestiona asistencia internacional.

El presidente también confirmó que tres puentes colapsaron, con un costo estimado de 200 millones de bolivianos para su reconstrucción, y advirtió que en los próximos días se prevén precipitaciones intensas, especialmente en la región de El Torno.

Finalmente, Rodrigo Paz anunció que esta tarde se trasladará a Santa Cruz junto a las Fuerzas Armadas para supervisar la atención de la emergencia y coordinar directamente la distribución de ayuda, mientras se trabaja en la habilitación de helicópteros inoperables en el aeropuerto de El Trompillo para reforzar los operativos de rescate y asistencia humanitaria.

