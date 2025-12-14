El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Romer Saucedo, y su familia fueron víctimas de un asalto en un hotel de Guarujá, en la costa de San Pablo, Brasil. Cámaras de seguridad registraron el momento del robo, que generó gran preocupación por la seguridad de los afectados.

Saucedo relató que el incidente ocurrió frente a sus hijos, quienes tuvieron que enfrentar el miedo al ver a un delincuente armado. El magistrado calificó el hecho de “cobarde” y lamentó que la criminalidad no tenga fronteras, criticando que el gobierno brasileño no haya dado respuesta a pesar de las cámaras de vigilancia.

"Tengo mucho cariño por Brasil, pero el gobierno de ese país ha desatendido la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. La criminalidad no tiene fronteras, me tocó frente a mis hijos ser víctima y que tres niños aguanten tener enfrente un cobarde con arma de fuego. El gobierno de Brasil, teniendo las cámaras, aún no da respuesta", escribió en su página de Facebook.

El robo ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de turistas y visitantes en ciertas zonas de Brasil y la necesidad de fortalecer la seguridad y la cooperación internacional contra la delincuencia transfronteriza.

Saucedo pidió que este tipo de sucesos sean atendidos con prontitud para garantizar la protección de ciudadanos y turistas, y expresó su preocupación por la desatención de las autoridades locales en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.

