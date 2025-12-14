Incendio de minibús deja tres personas gravemente heridas en la carretera a Pailas

Un grave hecho se registró la tarde de este domingo en la carretera a Pailas, en la zona de Puerto Pailas, a la altura de la curva de La Barranca, donde un minibús de transporte público se incendió tras salirse de la vía.

De acuerdo con versiones preliminares de testigos, el vehículo habría perdido el control y terminó a un lado del camino, momento en el que comenzó a arder en llamas. Las causas del accidente aún no han sido confirmadas por las autoridades.

Producto del incendio, tres personas resultaron gravemente heridas. Testigos indicaron que los afectados presentaban quemaduras de consideración y que uno de ellos se encontraba en estado de inconsciencia.



Se aguarda el informe oficial.



