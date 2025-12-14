"Todo está deshecho": Don Felipe caminó kilómetros en busca de agua tras la tragedia en El Torno

Don Felipe Chambi, un hombre de 77 años, tuvo que caminar varios kilómetros para conseguir agua potable luego de que los servicios básicos quedaran completamente dañados por las inundaciones que se registraron en el municipio de El Torno, en Santa Cruz.

Según su testimonio, en la zona donde vive no hay agua potable ni alimentos. “Todo está deshecho. El agua que teníamos para tomar se lo llevó todo”, relató Felipe.

El adulto mayor aseguró que numerosas familias permanecen atrapadas en el sector, sin posibilidad de salir debido a que los caminos quedaron intransitables. “No pueden salir, el camino está fregado, lleno de palos, no hay por dónde pasar”, explicó.

Don Felipe recordó que todo comenzó la madrugada del sábado, cuando el nivel del agua subió peligrosamente. “Cerca de las dos de la mañana ya estaba todo lleno de agua. Pensé que nos iba a levantar”, recordó. A pesar del peligro, logró salir caminando lentamente, agradeciendo haber sobrevivido.

Actualmente, los habitantes del sector consumen agua turbia ante la ausencia total de agua potable y alimentos. “No hay qué comer ni qué tomar”, afirmó Felipe, quien hizo un llamado urgente a las autoridades y organismos de ayuda para asistir a las familias damnificadas.

Mira la programación en Red Uno Play