TEMAS DE HOY:
acopio de combustible Ataque a patrulla Luis Arce

30ºC Santa Cruz de la Sierra

19ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Luto en El Torno: Trasladan los cuerpos de los fallecidos a la morgue

Helicópteros de las Fuerzas Armadas trasladaron los cuerpos desde las diferentes zonas más afectadas.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

14/12/2025 17:39

Desbordes del río Piraí dejan muertos y damnificados en El Torno. FOTO: RED UNO

Escuchar esta nota

Pasadas las 16:30 de este domingo, llegaron al estadio municipal de El Torno, Santa Cruz, los cuerpos de las personas fallecidas tras el desborde del río Piraí, que afectó a 22 comunidades. Helicópteros de las Fuerzas Armadas trasladaron los cuerpos desde las zonas. 

Los fallecidos fueron rescatados de diferentes comunidades, donde las intensas corrientes de agua dejaron a más de 3.500 damnificados, 20 desaparecidos y siete muertos.

Una vez en el estadio, los cuerpos fueron entregados al personal de Homicidios para su traslado a la morgue del municipio, mientras se continúa con el registro de víctimas y se identifican a las personas desaparecidas.

Además de los fallecidos, llegaron al lugar personas damnificadas, quienes fueron evacuadas de sus viviendas para recibir atención inmediata. Las autoridades locales, junto con las Fuerzas Armadas y Bomberos, coordinaron el traslado y asistencia humanitaria, estableciendo albergues temporales para quienes perdieron sus hogares.

El desborde del río Piraí se produce tras intensas lluvias en la región, que han puesto en alerta a municipios aledaños. Se recomienda a la población mantener la precaución y acatar las indicaciones de Defensa Civil y autoridades municipales mientras continúan las tareas de rescate y atención a los afectados.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:15

Amor de familia

18:00

Karol-g la premiere

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:15

Amor de familia

18:00

Karol-g la premiere

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD