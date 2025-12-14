Luto en El Torno: Trasladan los cuerpos de los fallecidos a la morgue

Pasadas las 16:30 de este domingo, llegaron al estadio municipal de El Torno, Santa Cruz, los cuerpos de las personas fallecidas tras el desborde del río Piraí, que afectó a 22 comunidades. Helicópteros de las Fuerzas Armadas trasladaron los cuerpos desde las zonas.

Los fallecidos fueron rescatados de diferentes comunidades, donde las intensas corrientes de agua dejaron a más de 3.500 damnificados, 20 desaparecidos y siete muertos.

Una vez en el estadio, los cuerpos fueron entregados al personal de Homicidios para su traslado a la morgue del municipio, mientras se continúa con el registro de víctimas y se identifican a las personas desaparecidas.

Además de los fallecidos, llegaron al lugar personas damnificadas, quienes fueron evacuadas de sus viviendas para recibir atención inmediata. Las autoridades locales, junto con las Fuerzas Armadas y Bomberos, coordinaron el traslado y asistencia humanitaria, estableciendo albergues temporales para quienes perdieron sus hogares.

El desborde del río Piraí se produce tras intensas lluvias en la región, que han puesto en alerta a municipios aledaños. Se recomienda a la población mantener la precaución y acatar las indicaciones de Defensa Civil y autoridades municipales mientras continúan las tareas de rescate y atención a los afectados.

