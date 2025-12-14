COED reporta 11 comunidades impactadas por la riada en El Torno y refuerza trabajos

El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), junto a todo el equipo de la Gobernación, ha desplegado un operativo integral para atender a las familias afectadas tras la riada registrada en el municipio de El Torno.

A primera hora de este domingo, en el Concejo Municipal de El Torno, rindieron un informe detallado al gobernador Luis Fernando Camacho sobre las acciones ejecutadas tras las inundaciones registradas la jornada anterior.

El secretario de Gestión Institucionales, José Luis Gómez, informó que el trabajo se viene realizando de manera coordinada tanto en el lugar de los hechos como desde el nivel central, en permanente contacto con el gobernador.

“Estamos evaluando los riesgos que aún persisten por posibles nuevos eventos adversos, para tomar decisiones importantes que nos permitan proteger la vida de la población”, señaló.

Por su parte, el director del COED, Luis Fernando Suárez, detalló que desde las 4:00 de la madrugada se desplegó una brigada de rescatistas en El Torno para asistir a las personas que perdieron sus viviendas a causa de la emergencia. Según el reporte oficial, 11 comunidades resultaron afectadas y más de 70 personas fueron evacuadas vía aérea.

Las labores de evacuación contaron con el apoyo de un helicóptero de la Policía Boliviana y dos helicópteros de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el balance preliminar, alrededor de 600 familias han sido afectadas, cifra que continúa en proceso de verificación.

Asimismo, Suárez indicó que se trabaja de manera conjunta con las Fuerzas Armadas y la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) para rescatar y evacuar a personas que permanecen incomunicadas, trasladándolas de forma segura hasta el municipio de El Torno.

Las autoridades aseguraron que el operativo de emergencia se mantendrá activo mientras continúe el riesgo, priorizando la atención humanitaria y la seguridad de la población damnificada.

