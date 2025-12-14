El Torno declara duelo por siete días por los fallecidos en la riada

El municipio cruceño de El Torno atraviesa momentos críticos luego de las intensas riadas que afectaron al menos a 11 comunidades, dejando varios fallecidos, así lo informó este domingo Dionicio Castro, coordinador del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).

“Se ha determinado que hay cinco óbitos, oficialmente son cinco óbitos para el día de hoy”, declaró Castro.

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades municipales declararon duelo oficial por siete días y también han calificado la zona como área de desastre.

La decisión se tomó durante una reunión en la que participaron el gobernador Luis Fernando Camacho, asambleístas departamentales, jefes militares y policiales, bomberos, voluntarios y técnicos que se encuentran movilizados en la zona afectada.

El informe preliminar del COED señala que al menos 600 familias resultaron afectadas por las inundaciones, aunque la cifra podría aumentar, ya que varias comunidades permanecen aisladas y solo son accesibles por vía aérea.

