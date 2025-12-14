“No se ha podido encontrar a todos”: Alcalde advierte situación crítica tras riada en El Torno

El alcalde del municipio de El Torno, Hediberto Cuéllar, reiteró este domingo la declaratoria de desastre natural y emergencia municipal a causa de las severas inundaciones que han afectado a la región, dejando un saldo preliminar de siete personas fallecidas, varios desaparecidos y miles de familias damnificadas.

“Hay gente que no se ha podido encontrar todavía”, informó la autoridad municipal. Cuéllar señaló que ya se recuperaron algunos cuerpos, mientras se aguarda la llegada de equipos especializados para continuar con las labores de búsqueda y rescate de personas cuyo paradero aún no ha sido identificado.

De acuerdo con el alcalde, varias personas permanecen atrapadas e incomunicadas debido a los graves daños ocasionados por el agua en caminos y vías de acceso, lo que obliga a que los rescates se realicen mediante helicópteros.

Las inundaciones han afectado de manera directa a alrededor de 3.500 familias, muchas de las cuales lo han perdido todo y requieren asistencia urgente. Las autoridades municipales coordinaron acciones con instancias departamentales y nacionales para el envío de ayuda humanitaria y el refuerzo de las tareas de rescate.

La situación en El Torno continúa siendo crítica, mientras se evalúan los daños y se intensifican los esfuerzos para localizar a las personas desaparecidas y atender a los damnificados.

