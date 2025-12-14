Tragedia en El Torno: muertos, desaparecidos y más de 3.500 damnificados por inundaciones

El municipio de El Torno continúa en estado de emergencia luego de las graves inundaciones provocadas por la riada registrada en la madrugada del sábado.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado siete personas fallecidas, mientras que más de 20 permanecen desaparecidas, lo que ha generado profunda desesperación y angustia entre la población afectada.

Los evacuados están siendo trasladados al estadio municipal, que ha sido habilitado como centro de acogida temporal.

Debido a la magnitud del desastre y a las dificultades de acceso en varias comunidades, helicópteros están siendo utilizados para rescatar y trasladar a las personas damnificadas, especialmente de zonas rurales y de difícil acceso.

Según los reportes preliminares, más de 3.500 personas han resultado damnificadas, muchas de las cuales lo han perdido todo. Los afectados claman por ayuda urgente de las autoridades, principalmente alimentos, agua, ropa y atención médica, ya que aseguran no contar con recursos básicos para subsistir.

La situación se torna aún más crítica debido a que las familias de las víctimas fatales se ven obligadas a velar a sus seres queridos en condiciones precarias, ante la falta de ataúdes y apoyo logístico para los sepelios.

