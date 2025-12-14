El presidente Rodrigo Paz llegó la tarde de este domingo hasta Santa Cruz para coordinar acciones en conjunto con las autoridades departamentales ante las inundaciones registradas en el departamento que dejaron un secuela de destrucción en 22 comunidades y 7 fallecidos.

El mandatario fue recibido por el gobernador Luis Fernando Camacho.

El gobernador informó que el objetivo de la visita del mandatario es para coordinar de manera conjunta e inmediata las acciones que se seguirán ante las emergencias por el desborde del río en El Torno que ha dejado más de 3.500 personas damnificadas.

Ambas autoridades se trasladarán hasta El Torno.

Noticia en Desarrollo…

