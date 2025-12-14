TEMAS DE HOY:
acopio de combustible Ataque a patrulla Luis Arce

30ºC Santa Cruz de la Sierra

19ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

LLega el presidente Paz a Santa Cruz tras inundaciones en El Torno

El mandatario fue recibido por el gobernador Luis Fernando Camacho.

Naira Menacho

14/12/2025 18:11

Escuchar esta nota

El presidente Rodrigo Paz llegó la tarde de este domingo hasta Santa Cruz para coordinar acciones en conjunto con las autoridades departamentales ante las inundaciones registradas en el departamento que dejaron un secuela de destrucción en 22 comunidades y 7 fallecidos.

El mandatario fue recibido por el gobernador Luis Fernando Camacho.

El gobernador informó que el objetivo de la visita del mandatario es para coordinar de manera conjunta e inmediata las acciones que se seguirán ante las emergencias por el desborde del río en El Torno que ha dejado más de 3.500 personas damnificadas.

Ambas autoridades se trasladarán hasta El Torno.

 

Noticia en Desarrollo…

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

Karol-g la premiere

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

Karol-g la premiere

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD