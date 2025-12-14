¡Un milagro en El Torno! Dos mujeres arrastradas por la palizada fueron rescatadas con vida

Momentos de tensión y esperanza se vivieron en el municipio de El Torno, luego de que una joven de 19 años fuera rescatada con vida tras ser arrastrada por el desborde de un río, provocado por las intensas lluvias registradas en la zona.

Se trata de Marilin Terceros Kenua, quien fue encontrada sentada entre troncos y restos de árboles, en medio de una palizada en la comunidad El Playón. El hallazgo fue realizado por efectivos de Bomberos de la regional El Torno, quienes lograron ubicarla en una zona de difícil acceso y afectada por la fuerza de la riada.

En el mismo operativo, también fue rescatada Ancieta Rebollo Tamayo, de 45 años, de la comunidad Forestal, quien había quedado atrapada a causa de las inundaciones.

Debido a las condiciones del terreno, el rescate de ambas mujeres se realizó vía aérea. Un helicóptero tuvo que efectuar maniobras especiales para identificar puntos seguros de aterrizaje entre el agua, el lodo y la acumulación de troncos.

Ambas fueron puestas a salvo y recibieron atención médica. Las autoridades continúan evaluando los daños provocados por las lluvias en el municipio.

