Inundaciones arrasan barrios de Montero y Warnes; hay cientos de personas afectadas

Las intensas lluvias que afectan la región oriental del país provocaron desbordes de ríos y graves inundaciones en los municipios de Montero y Warnes, dejando a cientos de familias damnificadas y en situación de emergencia.

Daños en Montero

En Montero, la crecida extraordinaria del río Piraí afectó especialmente a los barrios del Distrito 2, incluyendo los sectores Villarreal 2 y San Francisco.

Ante la situación, el alcalde Regys Medina se desplazó al lugar y participó activamente en la evacuación de las familias afectadas. Además, autorizó la movilización de maquinaria pesada de la municipalidad para redirigir el agua hacia el canal Muyurina y dispuso el despliegue de ambulancias para atender cualquier contingencia.

Las personas evacuadas fueron trasladadas al coliseo municipal Andrés Ibáñez, habilitado como albergue temporal, donde permanecerán hasta que se normalice la situación.

Warnes pide ayuda

En Warnes, la emergencia también golpeó con fuerza. El alcalde Carlos Montaño, entre lágrimas solicitó apoyo del Gobierno nacional para rescatar a personas desaparecidas y pidió la movilización de helicópteros para atender la contingencia.

Las zonas más afectadas incluyen Valle Sánchez, Paitití, Terracor y el centro de Warnes, donde incluso se inundó el parque ecológico y varias áreas urbanas.

La municipalidad habilitó albergues en el coliseo de Guajoyo, que ya acoge a cerca de 300 personas, y en la Unidad Educativa Ignacio Warnes, con provisión de colchonetas y alimentos. Además, el alcalde repartió víveres a los damnificados y aseguró que se garantizará el alojamiento temporal mientras dure la emergencia.

