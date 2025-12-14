TEMAS DE HOY:
Presidente instruye la instalación de Sala de Crisis tras la riada en El Torno

La medida busca garantizar una respuesta rápida y eficiente, priorizando la atención a las familias damnificadas y la protección de la vida. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/12/2025 21:38

Bolivia

Tras la declaración de desastre en el municipio de El Torno debido a la riada que afectó a la región este sábado, la Oficina del Presidente del Estado emitió un comunicado informando sobre las medidas inmediatas adoptadas por el Gobierno.

El presidente Rodrigo Paz dispuso la instalación de una Sala de Crisis y de Situación en el Palacio de Gobierno, que funcionará como centro estratégico de conducción, control y toma de decisiones frente a la emergencia.

"Esta Sala de Crisis estará conformada por ministros, viceministros, el Alto Mando Policial, el Alto Mando Militar y el personal técnico y operativo necesario para articular y movilizar todos los recursos del Estado en apoyo directo a la población afectada", indica el comunicado.

Según el mensaje, la Sala de Crisis mantendrá coordinación directa y en tiempo real con el Centro de Comando de Incidentes (CCI) y con el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz, con el objetivo de garantizar una respuesta organizada y eficiente, evitando duplicidad de esfuerzos.

"El presidente encabezará este trabajo de manera constante, asegurando una gestión integral de la emergencia, priorizando la protección de la vida, la atención oportuna a las familias damnificadas y el uso responsable de todos los recursos disponibles", añade el documento.

El Gobierno reiteró su compromiso con los afectados, asegurando que actuará con responsabilidad, coordinación y decisión para enfrentar la crisis generada por la riada.

