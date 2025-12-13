Muere famoso actor de la película ‘La máscara’; se aguarda el informe forense

Peter Greene, actor estadounidense que alcanzó notoriedad en los años noventa por su papel de Dorian Tyrell en The Mask, falleció este viernes 12 de diciembre a los 60 años. Su cuerpo fue encontrado en su departamento de Nueva York, donde fue declarado muerto, según confirmaron autoridades y su antiguo representante, Gregg Edwards.

La policía informó que Greene fue hallado inconsciente y que, hasta el momento, no existen indicios de un hecho violento. La causa exacta del fallecimiento será determinada por el forense. No se han dado más detalles oficiales sobre las circunstancias de su muerte.

¿Quién era el villano de La Máscara?

Peter Greene nació el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey.

Se escapó de su casa a los 15 años y vivió en las calles de la Gran Manzana, donde recurrió al consumo de drogas y finalmente al tráfico, según le dijo a la revista Premier en 1996. “Luchó contra sus demonios, pero los venció”. Tras intentar suicidarse en marzo de 1996, buscó tratamiento para sus adicciones.

Debutó como actor en un episodio de la serie policíaca de la NBC "Hardball", en 1990, y en el cine en la película "Laws of Gravity", de 1992, en la que compartió protagonismo con Edie Falco.

En 1994, participó en los clásicos más queridos de Hollywood, incluido Zed, el sádico guardia de seguridad y asesino en serie en el éxito de Quentin Tarantino de 1994, "Pulp Fiction", que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de ese año, y al antagonista principal, Dorian Tyrell, junto a Jim Carrey en "The Mask".

Con alrededor de 95 créditos a su nombre, Greene también protagonizó “Clean, Shaven”, “Blue Streak”, "Kiss & Tell", "End Game" y "The Bounty Hunter", y ha tenido papeles memorables en "The Usual Suspects" y "Training Day". En televisión, ha sido actor habitual en la serie dramática de la NBC "The Black Donnellys" y en "Life on Mars", de la ABC, y "Chicago P.D.", de la NBC. También apareció en un episodio de la serie precuela de John Wick, "The Continental".

