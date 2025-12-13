Vicepresidente Edmand Lara llega a El Torno tras inundaciones: coordina acciones de rescate

El Torno es el municipio más golpeado por las intensas lluvias. El vicepresidente del Estado, Edman Lara, llegó al lugar donde al menos 200 personas permanecen atrapadas.
13/12/2025 13:59
Además de la emergencia por inundaciones, se reportó una persona con picadura de víbora, que será trasladada a un centro de salud en El Torno para recibir atención médica inmediata. Lara también constató la destrucción de varios puentes y confirmó que se están trasladando víveres al municipio.
“Hemos traído víveres para hacer una olla común, vamos a cocinar en este momento para las personas afectadas”, apuntó Lara.
A su llegada, Lara señaló que la respuesta de las Fuerzas Armadas aún no se había hecho efectiva, por lo que enfatizó la urgencia de desplegar helicópteros y grupos de rescate para llegar a las familias en riesgo. El vicepresidente destacó la urgencia de actuar ante la emergencia.
La autoridad aseguró que continuará supervisando las labores de rescate y que los recursos llegarán a quienes más lo necesitan, mientras se evalúan los daños en la infraestructura y viviendas de El Torno.
