Vicepresidente Edmand Lara llega a El Torno tras inundaciones: coordina acciones de rescate

Además de la emergencia por inundaciones, se reportó una persona con picadura de víbora, que será trasladada a un centro de salud en El Torno para recibir atención médica inmediata. Lara también constató la destrucción de varios puentes y confirmó que se están trasladando víveres al municipio.

“Hemos traído víveres para hacer una olla común, vamos a cocinar en este momento para las personas afectadas”, apuntó Lara.

A su llegada, Lara señaló que la respuesta de las Fuerzas Armadas aún no se había hecho efectiva, por lo que enfatizó la urgencia de desplegar helicópteros y grupos de rescate para llegar a las familias en riesgo. El vicepresidente destacó la urgencia de actuar ante la emergencia.

La autoridad aseguró que continuará supervisando las labores de rescate y que los recursos llegarán a quienes más lo necesitan, mientras se evalúan los daños en la infraestructura y viviendas de El Torno.



