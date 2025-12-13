“Se los va a rescatar”: alcalde de El Torno confirma la llegada de helicópteros para evacuar a damnificados

El municipio de El Torno atraviesa una situación de emergencia luego del desborde de una quebrada del brazo secundario del río Piraí, ocurrido durante la madrugada de este sábado y que dejó a varias comunidades aisladas y a personas atrapadas en viviendas, techos y árboles.

El alcalde de El Torno, Heriberto Cuéllar, calificó el hecho como “muy lamentable” y explicó que el incidente se produjo alrededor de las 02:00, en el Distrito 6, específicamente en la comunidad San Pedro.

“Muy lamentable lo que ha sucedido hoy en la madrugada en El Torno. Anoche estuve en el lugar y a las 2:00 me empezaron a comunicar que se desbordó la quebrada que tenemos allá del brazo secundario del río Piraí”, señaló la autoridad municipal.

Ante la gravedad de la situación, el alcalde informó que se activó un operativo de rescate que incluye el ingreso de dos helicópteros para evacuar a las personas que quedaron atrapadas por el avance del agua.

“Van a aterrizar dos helicópteros. Van a entrar a rescatar a nuestra gente, primero a la gente que está sobre los techos y en los árboles; se los va a rescatar vía aérea”, afirmó Cuéllar.

Asimismo, indicó que desde las 03:00 se desplazó personal por vía terrestre; sin embargo, las labores se vieron dificultadas debido al colapso del puente de Espejos, infraestructura clave de acceso a la zona afectada.

“Lamentablemente el puente de Espejos se ha desplomado y por encima del puente está pasando el agua”, agregó.

