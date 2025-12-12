¡Ejemplos de superación! Niños del hospital Oncológico se graduaron

Cinco niños se graduaron de kínder y otros cuatro concluyeron sexto de primaria en la Escuelita del Hospital Oncológico, demostrando que el deseo de aprender puede ser más fuerte que cualquier diagnóstico.

El logro de estos nueve estudiantes es un ejemplo de resiliencia. A pesar de los tratamientos de quimioterapia, el cansancio y los días difíciles, encontraron fuerza en la educación para cerrar sus ciclos escolares.

“Cada diploma es una batalla ganada”, expresó Raquel Becerra, coordinadora de la Escuelita del Oncológico.

Este espacio educativo permite a los pacientes pediátricos mantener una rutina, compartir con otros niños y continuar su formación académica en medio de los tratamientos médicos.

La coordinadora agradeció también el apoyo de organizaciones como Tapitas por los Niños, Pintando Esperanzas, Manos en Acción, entre otras, por contribuir a que este proyecto siga siendo posible.

La Escuelita del Oncológico no solo entrega contenidos pedagógicos, sino que refuerza la autoestima y brinda esperanza. La ceremonia de graduación de este año fue un símbolo de superación colectiva.

