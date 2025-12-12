Emboscada en San Carlos: Policía moviliza operativos para dar con los agresores

Un violento hecho se registró la mañana de este viernes en el municipio de San Carlos, en la provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz, luego de que un grupo de aproximadamente 30 personas, varias de ellas encapuchadas, emboscaran y atacaran a efectivos policiales que se desplazaban en una patrulla oficial.

Según el informe preliminar de la Policía, los uniformados se trasladaron a la zona de Buen Retiro, ubicada entre los municipios de Buena Vista y San Carlos, para atender una emergencia. Sin embargo, durante el operativo fueron perseguidos por varios kilómetros hasta que finalmente fueron interceptados por los agresores.

“Los policías llegaron al municipio de San Carlos para resguardar a la población, pero estas personas optaron por destruir bienes del Estado, lanzando piedras contra la patrulla y causando daños en todos los vidrios”, señaló un efectivo policial.

En el lugar, los atacantes obligaron a los policías a descender del vehículo y los agredieron con palos, piedras y petardos. Producto de la agresión, un efectivo resultó herido, con diagnóstico preliminar de policontuso, y fue trasladado a un centro de salud, donde permanece en observación acompañado de sus camaradas.

La Policía reportó daños, además de destrozos materiales en la patrulla atacada. De manera preliminar, se presume que algunos de los vehículos involucrados en el incidente transportaban gasolina u otras sustancias controladas, situación que no pudo ser verificada completamente debido a la irrupción violenta del grupo.

El comandante de la provincia, Ichilo, informó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Policía en su conjunto se encuentran movilizadas para identificar y capturar a los responsables, especialmente a quienes actuaron encapuchados.

Mientras avanzan las investigaciones, los efectivos heridos reciben atención médica y la Policía reiteró que no cesará en la búsqueda de los responsables de este ataque.

