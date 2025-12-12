Crimen en Sacaba: comerciante de 65 años fue maniatado y asesinado dentro de su tienda

Un hombre de 65 años fue encontrado sin vida dentro de su tienda en el municipio de Sacaba, en Cochabamba. La víctima tenía las manos y los pies maniatados, y la boca cubierta con cinta adhesiva. De acuerdo con los primeros reportes, habría fallecido a causa de golpes y posible hemorragia interna.

El hombre vivía solo y su principal actividad económica era la atención de su pequeña tienda.

“Me han dicho que tenía entre 60 y 70 años. Los del IDIF ya estaban trabajando en el lugar. Estaba maniatado, las manos y los pies”, relató uno de los vecinos.

Los habitantes de la zona quedaron conmocionados por la brutalidad del hecho. Señalan que el cuerpo presentaba abundante sangre y creen que pudo haber tragado sangre debido a la cinta que cubría su boca.

“Con hemorragia interna, yo creo, por la sangre que tragó. La boca estaba masquineada”, añadió otro vecino.

Pero lo que más alarma a los residentes es que este no sería un caso aislado. Algunos aseguran que se trataría del tercero o incluso cuarto caso con características similares.

“Estamos preocupados. Esto no puede seguir pasando. Vamos a organizarnos como vecinos para defendernos. Pedimos al Ministerio Público y a las autoridades que se haga justicia y se llegue al fondo, porque no es la primera muerte”, expresó otro poblador.

Esperan que la Policía realice las investigaciones necesarias para esclarecer el móvil del crimen.

