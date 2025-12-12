TEMAS DE HOY:
Emboscada en San Carlos Luis Arce Marco Antonio Aramayo

30ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Crimen en Sacaba: comerciante de 65 años fue maniatado y asesinado dentro de su tienda

El hombre fue encontrado con las manos y los pies atados, y con cinta en la boca. Vecinos aseguran que no es el primer caso y exigen mayor presencia policial.

Silvia Sanchez

12/12/2025 17:01

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hombre de 65 años fue encontrado sin vida dentro de su tienda en el municipio de Sacaba, en Cochabamba. La víctima tenía las manos y los pies maniatados, y la boca cubierta con cinta adhesiva. De acuerdo con los primeros reportes, habría fallecido a causa de golpes y posible hemorragia interna.

El hombre vivía solo y su principal actividad económica era la atención de su pequeña tienda.

“Me han dicho que tenía entre 60 y 70 años. Los del IDIF ya estaban trabajando en el lugar. Estaba maniatado, las manos y los pies”, relató uno de los vecinos.

Los habitantes de la zona quedaron conmocionados por la brutalidad del hecho. Señalan que el cuerpo presentaba abundante sangre y creen que pudo haber tragado sangre debido a la cinta que cubría su boca.

“Con hemorragia interna, yo creo, por la sangre que tragó. La boca estaba masquineada”, añadió otro vecino.

Pero lo que más alarma a los residentes es que este no sería un caso aislado. Algunos aseguran que se trataría del tercero o incluso cuarto caso con características similares.

“Estamos preocupados. Esto no puede seguir pasando. Vamos a organizarnos como vecinos para defendernos. Pedimos al Ministerio Público y a las autoridades que se haga justicia y se llegue al fondo, porque no es la primera muerte”, expresó otro poblador.

Esperan que la Policía realice las investigaciones necesarias para esclarecer el móvil del crimen.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD