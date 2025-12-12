¡Atención, La Paz! Así será el recorrido y los desvíos del Gran Desfile Navideño este sábado

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz anunció la realización del Gran Desfile Navideño 2024, uno de los eventos más esperados de la temporada, que se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre desde las 14:00. Para esta edición se registró una participación récord: más de 180 instituciones y 140 carros alegóricos listos para iluminar las calles paceñas.

El alcalde Iván Arias invitó a la población a ser parte de esta “fiesta familiar”, que el año pasado reunió a más de 30 mil participantes y que este año podría superar los 100 mil espectadores.

El secretario municipal de Culturas, Rodney Miranda, destacó el crecimiento del evento:

“Este año hemos superado los 140 carros alegóricos inscritos, cuando el año pasado teníamos alrededor de 80. Además, se incrementó la cantidad de participantes, pasando de 140 a más de 180 instituciones entre públicas, privadas, educativas, clubes de mascotas, autos y motos”, señaló.

Por su parte, Tatiana Vera, directora de ballet e impulsora de iniciativas culturales, agradeció la inclusión de instituciones artísticas, grupos inclusivos y de protección animal, resaltando que el desfile genera movimiento económico y fomenta la unión familiar.

Seguridad y organización

Para garantizar una jornada ordenada y segura, el Gobierno Municipal desplegará más de mil funcionarios, entre la Guardia Municipal, Intendencia, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y personal de salud.

El secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Erik Millares, explicó los principales puntos de organización:

Puntos de auxilio: Se instalarán puestos de salud y módulos de la Defensoría de la Niñez a lo largo del recorrido.

Guardia Municipal: 180 efectivos trabajarán desde las 7:00 para organizar la columna de vehículos y evitar la ocupación indebida de vías.

Cruces peatonales habilitados: Av. Montes esquina Pucarani Av. Mariscal Santa Cruz esquina Sagárnaga Esquina Oruro Esquina Colombia



Recorrido y horario

El desfile iniciará puntualmente a las 14:00 desde la Cervecería Boliviana Nacional.

El pronóstico del clima indica probabilidad media de chubascos en la tarde; sin embargo, las autoridades esperan que el público acompañe el evento y disfrute de una jornada llena de música, luces y espíritu navideño.

