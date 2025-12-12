¡Atención, La Paz! Así será el recorrido y los desvíos del Gran Desfile Navideño este sábado

El evento reunirá a más de 180 instituciones, 140 carros alegóricos y se espera superar los 100 mil espectadores. Aquí, el recorrido, cortes y puntos de auxilio para disfrutar del desfile sin contratiempos.
12/12/2025 14:54
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz anunció la realización del Gran Desfile Navideño 2024, uno de los eventos más esperados de la temporada, que se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre desde las 14:00. Para esta edición se registró una participación récord: más de 180 instituciones y 140 carros alegóricos listos para iluminar las calles paceñas.
El alcalde Iván Arias invitó a la población a ser parte de esta “fiesta familiar”, que el año pasado reunió a más de 30 mil participantes y que este año podría superar los 100 mil espectadores.
El secretario municipal de Culturas, Rodney Miranda, destacó el crecimiento del evento:
“Este año hemos superado los 140 carros alegóricos inscritos, cuando el año pasado teníamos alrededor de 80. Además, se incrementó la cantidad de participantes, pasando de 140 a más de 180 instituciones entre públicas, privadas, educativas, clubes de mascotas, autos y motos”, señaló.
Por su parte, Tatiana Vera, directora de ballet e impulsora de iniciativas culturales, agradeció la inclusión de instituciones artísticas, grupos inclusivos y de protección animal, resaltando que el desfile genera movimiento económico y fomenta la unión familiar.
Seguridad y organización
Para garantizar una jornada ordenada y segura, el Gobierno Municipal desplegará más de mil funcionarios, entre la Guardia Municipal, Intendencia, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y personal de salud.
El secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Erik Millares, explicó los principales puntos de organización:
Puntos de auxilio: Se instalarán puestos de salud y módulos de la Defensoría de la Niñez a lo largo del recorrido.
Guardia Municipal: 180 efectivos trabajarán desde las 7:00 para organizar la columna de vehículos y evitar la ocupación indebida de vías.
Cruces peatonales habilitados:
Av. Montes esquina Pucarani
Av. Mariscal Santa Cruz esquina Sagárnaga
Esquina Oruro
Esquina Colombia
Recorrido y horario
El desfile iniciará puntualmente a las 14:00 desde la Cervecería Boliviana Nacional.
El pronóstico del clima indica probabilidad media de chubascos en la tarde; sin embargo, las autoridades esperan que el público acompañe el evento y disfrute de una jornada llena de música, luces y espíritu navideño.
